Гладков: ВСУ обстреляли село Красное в Белгородской области

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины села Красное Шебекинского городского округа.

28 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил подписчикам о том, что служащие Вооружённых сил Украины обстреляли село Красное Шебекинского городского округа.

Гладков уточнил, что в результате обстрела российского села со стороны Украины сколками снарядов ВСУ были повреждены крыша на ферме, весовая и сенохранилище, жертв и пострадавших среди мирного население Красного нет.