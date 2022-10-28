Гладков: ВСУ обстреляли село Красное в Белгородской области
2022-10-28 12:17
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины села Красное Шебекинского городского округа.
28 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил подписчикам о том, что служащие Вооружённых сил Украины обстреляли село Красное Шебекинского городского округа.
Гладков уточнил, что в результате обстрела российского села со стороны Украины сколками снарядов ВСУ были повреждены крыша на ферме, весовая и сенохранилище, жертв и пострадавших среди мирного население Красного нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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