Сын губернатора Красноярского края объявлен в розыск МВД за отмывание денег
В Москве решение суда заочно арестовали и объявляли в розыск сына губернатора Красноярского края Артема Усса.
Сын губернатора Красноярского края Александра Усса, Артем объявлен в розыск МВД за отмывание денег. Соответсвующее решение принял Мещанский суд Москвы. В октябре Артема Усса арестовала полиция Италии по запросу из США.
Сын Красноярского губернатора оказался в числе тех, кого федеральная прокуратура США обвинила в отмывании денег и нарушении санкционного режима. В ходле следствия выяснилось, что Артем Усс является совлядельцем компании NDA, которая продавала сырье и оборудование на территории США.
Губернатор Красноярского края заявил о "политическом окрасе" этого дела против его сына.
Опубликовано: Максим Алекеев
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