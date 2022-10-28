Сын губернатора Красноярского края объявлен в розыск МВД за отмывание денег

В Москве решение суда заочно арестовали и объявляли в розыск сына губернатора Красноярского края Артема Усса.

Сын губернатора Красноярского края Александра Усса, Артем объявлен в розыск МВД за отмывание денег. Соответсвующее решение принял Мещанский суд Москвы. В октябре Артема Усса арестовала полиция Италии по запросу из США.

Сын Красноярского губернатора оказался в числе тех, кого федеральная прокуратура США обвинила в отмывании денег и нарушении санкционного режима. В ходле следствия выяснилось, что Артем Усс является совлядельцем компании NDA, которая продавала сырье и оборудование на территории США.

Губернатор Красноярского края заявил о "политическом окрасе" этого дела против его сына.