В ЕС провели переучет компаний с владельцами из России, оказалось, что таких 31 000

По данным Комиссии ЕС, российские бизнесмены по-прежнему в значительной степени активны в Европе.

Согласно недавнему исследованию, в Европе насчитывается около 31 000 компаний, бенефициарными владельцами которых являются граждане России.

В основном они работают в сфере недвижимости, строительства и гостиничного бизнеса, а также в финансовом и энергетическом секторах.

В отчете Совету государств-членов и Европейскому парламенту Комиссия оценивает риски отмывания денег и финансирования терроризма в ЕС.

В разделе, посвященном войне на Украине, говорится, что надлежащее осуществление мер ЕС по замораживанию активов требует эффективного соблюдения правил прозрачности бенефициарной собственности.

Комиссия также выступает за лучший обмен информацией и «надлежащее» раскрытие и мониторинг активов, которые скрыты от налоговых органов.