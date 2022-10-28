В ЕС провели переучет компаний с владельцами из России, оказалось, что таких 31 000
По данным Комиссии ЕС, российские бизнесмены по-прежнему в значительной степени активны в Европе.
Согласно недавнему исследованию, в Европе насчитывается около 31 000 компаний, бенефициарными владельцами которых являются граждане России.
В основном они работают в сфере недвижимости, строительства и гостиничного бизнеса, а также в финансовом и энергетическом секторах.
В отчете Совету государств-членов и Европейскому парламенту Комиссия оценивает риски отмывания денег и финансирования терроризма в ЕС.
В разделе, посвященном войне на Украине, говорится, что надлежащее осуществление мер ЕС по замораживанию активов требует эффективного соблюдения правил прозрачности бенефициарной собственности.
Комиссия также выступает за лучший обмен информацией и «надлежащее» раскрытие и мониторинг активов, которые скрыты от налоговых органов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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