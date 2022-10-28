Стремоусов объявил о завершении эвакуации населения с правобережья Херсонской области

Заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что эвакуация мирного населения с правобережья Херсонщины завершена.

28 октября заместитель временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов в своём пресс-релизе заявил, что объявленная ранее эвакуация мирного населения с правобережной части Херсонщины полностью завершена.

Стремоусов также отметил, что завершённая эвакуация носила добровольный характер, так как правительство региона дало возможность гражданским покинуть линию огня, чтобы исключить риск возникновения жертв среди мирного населения в ходе спецоперации.