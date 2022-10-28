Президент ФРГ заявил об эпохальном разрыве связей Германии с Россией

Франк-Вальтер Штайнмайер рассказал о разрыве связей между Москвой и Берлином на фоне ситуации в Украине.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил об эпохальном разрыве связей Германии с Россией после начала специальной военной операции в Украине.

"В сегодняшних отношениях с Россией уже не осталось места прежним мечтам. Москва и Берлин сегодня противостоят друг другу", - сказал он.

Штайнмайер подчеркнул, что в настоящий момент Германия погрузилась в то состояние военной опасности, которое, как казалось, давно осталось в прошлом.