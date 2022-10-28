Подразделения ВСУ атаковали позиции российских войск в Харьковской области
Минобороны России сообщает о попытках наступления со стороны ВСУ на Купянском направлении в Харьковской области.
Подразделения ВСУ перешли в атаку на Купянском направлении в Харьковской области, сообщает минобороны России.
"На Купянском направлении украинская армия силами до батальона атаковала позиции российских войск в районе населенного пункта Берестовье. Атака успешно отражена. ВСУ потеряли до 150 военнослужащих", - сообщается в сводке.
В военном ведомстве сообщили об уничтожении одного танка и девяти бронированных специальных машин.
Опубликовано: Максим Алексеев
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