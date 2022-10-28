ВС РФ отразили все атаки ВСУ на Купянском направлении, уничтожив 150 бойцов

Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военнослужащие отразили все атаки ВСУ на Купянском участке фронта, уничтожив 150 украинских бойцов.

28 октября официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что в ходе спецоперации за минувшие сутки служащие российской армии успешно отразили атаку тактической группы Вооружённых сил Украины близ села Берестовое Харьковской области.

Конашенков отметил, что российскими военнослужащими были уничтожены более 150 единиц личного состава, а также один танк, пять боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и девять пикапов ВСУ в бою на Купянском направлении фронта.