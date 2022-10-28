Минобороны РФ сообщило об уничтожении шести пунктов управления ВСУ
Российские войска уничтожили пункты управления украинской армии в ходе СВО.
Министерство обороны Российской Федерации обнародовало информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины.
Из заявления следует, что Вооруженные силы страны нанесли удары и поразили шесть пунктов управления украинской армии.
"Авиация, ракетчики и артиллеристы поразили шесть пунктов управления ВСУ", - приводит ТАСС заявление Министерства обороны.
Также отмечается, что российские подразделения отбивают атаки ВСУ сразу на нескольких направлениях. Украинцы несут потери.
Опубликовано: Николай Скира
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