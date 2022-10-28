Минобороны РФ сообщило об уничтожении шести пунктов управления ВСУ

2022-10-28 14:09

Российские войска уничтожили пункты управления украинской армии в ходе СВО.

Министерство обороны Российской Федерации обнародовало информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины.

Из заявления следует, что Вооруженные силы страны нанесли удары и поразили шесть пунктов управления украинской армии.

"Авиация, ракетчики и артиллеристы поразили шесть пунктов управления ВСУ", -  приводит ТАСС заявление Министерства обороны.

Также отмечается, что российские подразделения отбивают атаки ВСУ сразу на нескольких направлениях. Украинцы несут потери.

Опубликовано: Николай Скира