Минобороны РФ: средства ПВО сбили вертолёт Ми-8 ВВС Украины в Херсонской области

В Минобороны РФ заявили, что средствами российской ПВО был сбит многоцелевой вертолёт Ми-8 ВВС Украины.

В пятницу, 28 октября 2022 года, представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в пресс-релизе сообщил, что средствами российской противовоздушной обороны был успешно сбит многоцелевой вертолёт Ми-8 Вооружённых сил Украины в районе села Новая Каменка Херсонской области.

Конашенков добавил, что за минувшие сутки российская ПВО также нейтрализовала три украинских беспилотных летательных аппарата близ села Никольское и города Берислав в Херсонщине.