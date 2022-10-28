Подразделения ВСУ атаковали российские войска в районе Чернопоповки в ЛНР

Минобороны России сообщило о переходе украинской армии в наступление в районе Чернопоповки в ЛНР.

Подразделения ВСУ перешли в наступление в районе Чернопоповки в ЛНР, сообщили в министерстве обороны России.

"На Красно-Лиманском направлении две батальонные тактические группы перешли в наступление в районе населенного пункта Чернопоповка ЛНР. Ударами артиллерии противника удалось остановить", - сообщается в сводке оборонного ведомства.

В минобороны России сообщили об ВСУ о том, что ВСУ потеряли более 50 человек убитыми, уничтожении двух танков и три бронированных машины.