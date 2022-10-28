Минобороны РФ: ВСУ несут потери по всем направлениям фронта

Генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что за минувшие сутки ВСУ понесли потери личного состава и военной техники по всем направлениям фронта.

28 октября официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга российского оборонного ведомства рассказал потерях Вооружённых сил Украины на всех направлениях фронта за минувшие сутки.

Кошашенков сообщил, что российскими военнослужащими уничтожили более 50 единиц личного состава, 2 танка, 3 ББМ и 2 автомобиля ВСУ на Краснолиманском участке, в то время как на Купянском направлении фронта были ликвидированы более 150 украинских военных и 1 танк, 5 БМП, 4 бронетранспортера и 9 пикапов.

Помимо прочего, на Южно-Донецком направлении служащие ВС РФ нейтрализовали свыше 30 бойцов, один танк, 2 ББМ и 1 пикап ВСУ, а также более 180 украинских солдат, 8 ББМ и 6 автомобилей на Николаево-Криворожском участке боевых действий.