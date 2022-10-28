Войска РФ отразили атаку ВСУ в Харьковской области и уничтожили 150 националистов
Российские войска продолжают вести бои с украинскими частями в Харьковской области.
Вооруженные силы Российской Федерации ведут бои с украинскими войсками в ходе специальной военной операции на территории Украины.
Как сообщили на брифинге Министерства обороны России 28 октября, Вооруженные силы Украины попытались пробить оборону российских частей в Харьковской области.
Отмечается, что попытка наступления была предпринята в направлении Берестового.
По данным российского оборонного ведомства, в ходе боев были убиты около 150 украинских военнослужащих.
"ВС РФ отразили атаки ВСУ в направлении Берестового Харьковской области, уничтожено более 150 украинских военных", - передает ТАСС заявление Минобороны.
Опубликовано: Николай Скира
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