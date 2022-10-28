Войска РФ отразили атаку ВСУ в Харьковской области и уничтожили 150 националистов

2022-10-28 14:48

Российские войска продолжают вести бои с украинскими частями в Харьковской области.

Вооруженные силы Российской Федерации ведут бои с украинскими войсками в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Как сообщили на брифинге Министерства обороны России 28 октября, Вооруженные силы Украины попытались пробить оборону российских частей в Харьковской области.

Отмечается, что попытка наступления была предпринята в направлении Берестового.

По данным российского оборонного ведомства, в ходе боев были убиты около 150 украинских военнослужащих.

"ВС РФ отразили атаки ВСУ в направлении Берестового Харьковской области, уничтожено более 150 украинских военных", - передает ТАСС заявление Минобороны.

Опубликовано: Николай Скира