На дом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси совершено нападение
Сегодня, 28 октября 2022 года, на дом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси совершено нападение. Об этом сообщили представители политика.
По имеющейся информации, злоумышленник ворвался в дом Нэнси Пелоси и напал на ее 82-летнего супруга Пола Пелоси. Пресс-секретарь политика Дрю Хэммилл подтвердил информацию, однако не уточнил подробностей, сославшись на следственную тайну.
Известно, что Пола Пелоси доставили в больницу. Врачи предполагают, что мужчина полностью восстановиться за короткое время. Нападавший задержан, однако мотивы преступления пока не обнародованы. Нэнси Пелоси в момент нападения дома не было.
Летом 2022 года калифорнийский суд приговорил супруга Нэнси Пелоси к одному дню исправительных работ и штрафу 6,8 тысяч долларов за аварию из-за нетрезвого вождения. Он признал себя виновным по двум пунктам предъявленного ему обвинения.
Пелоси также приговорили к трем годам исправительного срока и обязали прослушать трехмесячный курс о вреде вождения в пьяном виде. Кроме того, принадлежащий ему автомобиль оснастили устройством для проверки дыхания на наличия алкогольного опьянения.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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