Сегодня, 28 октября 2022 года, на дом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси совершено нападение. Об этом сообщили представители политика.

По имеющейся информации, злоумышленник ворвался в дом Нэнси Пелоси и напал на ее 82-летнего супруга Пола Пелоси. Пресс-секретарь политика Дрю Хэммилл подтвердил информацию, однако не уточнил подробностей, сославшись на следственную тайну.

Известно, что Пола Пелоси доставили в больницу. Врачи предполагают, что мужчина полностью восстановиться за короткое время. Нападавший задержан, однако мотивы преступления пока не обнародованы. Нэнси Пелоси в момент нападения дома не было.

Летом 2022 года калифорнийский суд приговорил супруга Нэнси Пелоси к одному дню исправительных работ и штрафу 6,8 тысяч долларов за аварию из-за нетрезвого вождения. Он признал себя виновным по двум пунктам предъявленного ему обвинения.

Пелоси также приговорили к трем годам исправительного срока и обязали прослушать трехмесячный курс о вреде вождения в пьяном виде. Кроме того, принадлежащий ему автомобиль оснастили устройством для проверки дыхания на наличия алкогольного опьянения.