По сообщению авторитетного издания The Times, британское правительство передала Вооруженным силам Украины (ВСУ) семь тысяч противотанковых комплексов NLAW.

В Министерстве обороны Великобритании отметили, что семь тысяч противотанковых ракетных комплексов NLAW — это более половины всех запасов данного типа вооружения на территории страны.

Аналитики считают, что передача NLAW украинской стороне, создает угрозу риска дефицита в британских вооруженных силах. Кроме того, британское правительство до сих пор не заключило новых контрактов на поставки противотанковых ракетных комплексов взамен отправленных.

В общей сложности за последние несколько недель Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили около 10 тысяч противотанковых ракет, включая комплексы NLAW, Javelin и Brimstone.

При этом в украинском правительстве до сих пор считают, что им не хватает не только тяжелого вооружения, но и пехотного, к которому относятся и противотанковые комплексы типа NLAW. Другая ситуация с боеприпасами для пехотных комплексов — их вполне достаточно.