Бывшая жена звезды Голливуда Амаль Клуни рассказала, что ее дети рисуют тюрьму для Путина
Известная американская адвокат и правозащитница, экс-супруга актера Джорджа Клуни Амаль проводит кампанию в поддержку Украины и учит русофобии своих детей.
Выступая перед другими участниками дискуссии в Нью-Йорке в подедржку кампании «Приведи ее туда» вместе с Мишель Обамой и Мелиндой Френч Гейтс, Амаль отметила, что ее дети, которых она делит с мужем Джорджем Клуни, являются «настоящей движущей силой» ее работы с Фондом Клуни за справедливость.
Амаль поделилась, что ее младшие дети «не совсем в курсе текущих событий», тогда как старший сын Александр принял к сведению некоторые из недавних информационно-пропагандистских работ своей мамы.
«Мой сын на днях нарисовал тюрьму, и он такой: «Путин должен быть здесь», — поделилась она, отметив, что сейчас «занимается украинскими делами».
Кампания Get Her There является результатом сотрудничества организаций, основанных тремя женщинами: Альянса возможностей девочек Фонда Обамы, Фонда Билла и Мелинды Гейтс и Фонда справедливости Клуни, и работает над продвижением гендерного равенства по улучшение доступа девочек к образованию во всем мире и прекращение детских браков.
Опубликовано: Тарас Медведев
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