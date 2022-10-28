Снуп Догг он же Келвин Кордозар Бродус-младший и скрытая угроза

Келвин Кордозар Бродус-младший является одним из самых уважаемых рэперов на зарубежной сцене.

У него за спиной есть множество удивительных историй. Так, в 1993 году его арестовали во время церемонии награждения MTV по подозрению в отправке на тот света члена конкурирующей банды по имени Филипп Волдермариум.

Среди подозреваемых также отмечены двое людей из близкого окружения Снуп Догга, в том числе и телохранитель, который лично выпустил пулю.

Но адвокатам звезды удалось доказать, что все это было актом самозащиты, поскольку Волдермариум, якобы, угрожал рэперу и его друзьям оружием.