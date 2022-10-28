Кличко: Киев получил новые системы ПВО для защиты от дронов-камикадзе

Мэр Киева Виталий Кличко утверждает, что в украинской столице были размещены новейшие системы противовоздушной обороны.

28 октября киевский мэр Виталий Кличко сообщил, что в Киеве размещены новые системы ПВО, который были предоставлены Украине западными союзника.

По словам Кличко, данные системы противовоздушной обороны сделают небо над украинской столицей более защищённым, отражая любые атаки дронов-камикадзе.

Примечательно, что накануне пресс-служба американского Пентагона сообщила об отправке в Киев двух систем ПВО NASAMS, однако Украине не были переданы установки Patriot, о которых просил Владимир Зеленский.