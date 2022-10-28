Препарат для гниения компоста, эффективный даже во время морозов

Осенью самое время запасать органические отходы и заготавливать полезное удобрение. Компостная куча будет активно перегнивать даже зимой, если добавить туда этот препарат.

Опытные дачники знают: есть средство, которое нужно добавить в компостную смесь в конце осени, чтобы процесс гниения шел быстрее и не прекращался и в зимние холода.

О "Триходермине" наслышаны все бывалые садоводы. Препарат добавляют, соблюдая необходимые пропорции, в октябре-ноябре в компостную кучу.

В составе полезные микроорганизмы, которые ускоряют переработку органических остатков на 10-20 процентов. Перегной при этом будет обеззаражен, в том числе защищен от фитофторы.

Для 100 кг перегнивающей органики берется 600 г "Триходермина". Препарат заранее разводится в 10 л воды.

При соблюдении указанных дозировок и сроков внесения процесс гниения будет заметно ускорен, и даже зимние морозы его не остановят.