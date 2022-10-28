Кинозвезда Любовь Орлова и ее муж режиссер Григорий Александров стали ярчайшим тандемом советского кинематографа первой половины двадцатого века

Отношения Любови Орловой и Григория Александрова обросли мифами и сплетнями, но этот любовный и творческий тандем подарил миру кино множество гениальных творений.

История любви и совместного творчества этой пары продлилась без преувеличения более сорока лет. Они были настоящими звездами своего поколения. В Советском Союзе именно они были из тех немногих деятелей культуры, которые могли свободно выезжать за рубеж, чтобы представлять страну на международных культурных мероприятиях.

Она была его музой, а он снимал свою красавицу-жену в своих фильмах. Любовь Орлова при этом была всегда в центре внимания: она великолепно держалась на людях, и знала несколько иностранных языков. А когда ее спросили, почему она отказывается сниматься у других режиссеров, звезда ответила, что в этом случае ей пришлось бы целый год провести без своего обожаемого Гришеньки, что для нее по определению невозможно.

Тем не менее, были и те, кто считал практически идеальный брак этой пары фиктивным, существующим только для публики. Ходили слухи, что Григорий Александров, прикрываясь женой, прячет свою нетрадиционную сексуальную ориентацию, а Любовь Орлова в свою очередь является тайной любовницей Иосифа Сталина. Сколько в том правды, а сколько досужих вымыслов, узнать сейчас проблематично.

Единственное, что омрачало жизнь кинозвезды и ее Пигмалиона это то, что у них не было общих детей. У Григория Александрова, правда, был сын от предыдущего брака, а вот у Любови Орловой детей не было вовсе. Одни утверждали, что бездетность была обоюдным решением супругов, и они выбрали не иметь детей сознательно, чтобы все свои силы и время отдавать творчеству, другие же ссылались, на то, что тому причиной были препятствия медицинского характера.

Но в любом случае, стоит восхититься тем, насколько красивой и гармоничной парой были режиссер и его муза. Они не стеснялись своих чувств, открыто говорили, что являются друг для друга самым важным в жизни, а потому, неудивительно, что было немало людей, которые завидовали такому счастью, ведь построить столь крепкий, основанный на любви брак с детьми или без них удается далеко не всем.

Оба признавались, что это была любовь с первого взгляда. Когда Любовь Орлова впервые увидела Александрова, она сразу поняла, что этот человек является ее жизнью и ее судьбой, и пройти свой путь она хочет с ним рука об руку. В свою очередь Григорий Александров, впервые увидев будущую супругу на театральных подмостках был поражен не только ее потрясающей игрой, но и самой личностью актрисы.

Говорят, чтобы сложилось впечатление о человеке достаточно всего нескольких секунд. Так и произошло с именитым режиссером: увидев свою Любочку, он сразу понял, что главная героиня его фильма Веселые ребята найдена, и не нужно никакого кастинга. Но самое главное, этот проницательный человек уже тогда осознал, что эта потрясающая женщина станет его музой, той, ради и вместе с которой он будет жить и творить!