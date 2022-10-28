Катар вручил ноту послу Германии в стране после критики Файзер
Министерство иностранных дел Катара вызвало в пятницу посла Германии и вручило ему ноту протеста в связи с заявлениями министра внутренних дел Нэнси Файзер об условиях проведении чемпионата мира по футболу 2022 года.
В интервью ARD министр ранее раскритиковал ситуацию с правами человека в Катаре и тот факт, что стране предоставили право проводить чемпионат мира по футболу.
С 20 ноября чемпионат мира по футболу пройдет Катаре. Это вызвало споры как из-за даты проведения в конце года, так и из-за обвинений в нарушении прав человека в адрес страны.
31 октября Файзер собирается отправиться в Катар вместе с уполномоченным по правам человека федерального правительства Луизой Амтсберг, представителем по спортивной политике парламентских групп в Бундестаге и делегацией DFB во главе с президентом Берндом Нойендорфом.
По данным МВД, она хочет встретиться с представителями гражданского общества и министром внутренних дел Шейхом аль-Тани.
В четверг на вопрос о выборе Катара в качестве страны принимающей ЧМ 2022 она сказала в эфире ARD: «Есть критерии, которых нужно придерживаться, и тогда было бы лучше, если бы первенство не проводили в таких государствах».
Опубликовано: Тарас Медведев
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