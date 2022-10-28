Катар вручил ноту послу Германии в стране после критики Файзер

Министерство иностранных дел Катара вызвало в пятницу посла Германии и вручило ему ноту протеста в связи с заявлениями министра внутренних дел Нэнси Файзер об условиях проведении чемпионата мира по футболу 2022 года.

В интервью ARD министр ранее раскритиковал ситуацию с правами человека в Катаре и тот факт, что стране предоставили право проводить чемпионат мира по футболу.

С 20 ноября чемпионат мира по футболу пройдет Катаре. Это вызвало споры как из-за даты проведения в конце года, так и из-за обвинений в нарушении прав человека в адрес страны.

31 октября Файзер собирается отправиться в Катар вместе с уполномоченным по правам человека федерального правительства Луизой Амтсберг, представителем по спортивной политике парламентских групп в Бундестаге и делегацией DFB во главе с президентом Берндом Нойендорфом.

По данным МВД, она хочет встретиться с представителями гражданского общества и министром внутренних дел Шейхом аль-Тани.

В четверг на вопрос о выборе Катара в качестве страны принимающей ЧМ 2022 она сказала в эфире ARD: «Есть критерии, которых нужно придерживаться, и тогда было бы лучше, если бы первенство не проводили в таких государствах».