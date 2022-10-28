Эксперты рассказали, как вернуть хорошее самочувствие после вечеринки

Так уж сложилось на протяжении тысячелетий, что алкогольные напитки стали неотъемлемой частью восточноевропейской кухни.

Пополните запас жидкости:

Одна из главных причин развития похмельного синдрома – общее обезвоживание организма и потеря витаминов и необходимых микроэлементов, контролирующих работу сердечно-сосудистой и центральной нервной систем.

Поэтому для максимально быстрого восстановления после пьянки следует немедленно восполнить запас жидкости. Для этих целей лучше всего подойдет негазированная столовая минеральная или лечебная щелочная вода для гашения повышенной кислотности в желудке и кишечнике, вызванной алкоголем. В качестве альтернативы можно выпить нежирный кефир или айран.

Однако не следует переусердствовать. Большое количество воды, быстро выпиваемой залпом, может повредить кишечник. Кроме того, львиный объем водицы, все равно будет выведен через почки и мочевой пузырь через 15-20 минут после его употребления.

Медикаментозные средства:

Большинство рекомендуемых абсорбентов желательно употребить все-таки до начала вечеринки, в противном случае алкоголь успеет всосаться, а его продукты полураспада попадут в кровоток и ткани органов.

Для того, чтобы перенести похмелье максимально легко, используйте обычный активированный уголь. Выпейте его за час до начала застолья из расчета одна таблетка на 10 килограмм живого веса. В качестве альтернативы воспользуйтесь Энтеросгелем (желеобразный абсорбент).

Еще один чрезвычайно распространенный препарат, широко используемый для купирования симптомов похмелья – аспирин. Он устраняет головную боль, разжижает кровь и купирует спазмы. Обычный или растворимый аспирин можно сочетать и с янтарной кислотой (в капсулах или таблетках). Это средство отлично борется с общими симптомами, а кроме того, восстанавливает клеточное дыхание организма.

Похмельные соки и коктейли:

Отличное средство привести себя в порядок – выпить натощак фруктовый или овощной сок. Подойдут натуральные продукты (смузи или соки свежего отжима). От нектаров и сокосодержащих напитков откажитесь сразу. Ничего кроме раздражения слизистой желудка и изжоги такое питье не принесет.

Идеальный вариант – разбавленный один к одному с чистой питьевой водой яблочный, виноградный, апельсиновый или томатный сок.

Можно попробовать сделать оригинальный похмельный коктейль на основе томатного сока. В стандартный стакан натурального сока добавьте яичный желток, чайную ложку портвейна или другого крепленого вина, 0, 5 чайной ложки сахара, щепотку кориандра, пару свежих колечек лука, соль и сахар по вкусу. Все компоненты тщательно перемешать в миксере, а затем выпить залпом на голодный желудок.