Стремоусов оценил шансы ВСУ прорваться в Херсонскую область
2022-10-29 00:28
Заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале сообщил, что российская армия контролирует ситуацию на Херсонском направлении.
Он отметил, что «артдуэли» между российскими военными и ВСУ продолжаются как в Херсонской, так и в Николаевской области.
При этом Стремоусов подчеркнул, что российские войска держат оборону и никуда не перемещаются.
По его словам, украинские военные по-прежнему пытаются прорваться в Херсонскую область, но шансы у них слабые.
Опубликовано: Светлана Репина
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