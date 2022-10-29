Стремоусов оценил шансы ВСУ прорваться в Херсонскую область

Заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале сообщил, что российская армия контролирует ситуацию на Херсонском направлении.

Он отметил, что «артдуэли» между российскими военными и ВСУ продолжаются как в Херсонской, так и в Николаевской области.

При этом Стремоусов подчеркнул, что российские войска держат оборону и никуда не перемещаются.

По его словам, украинские военные по-прежнему пытаются прорваться в Херсонскую область, но шансы у них слабые.