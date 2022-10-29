В Великобритании разгорелся скандал о сексуальных домогательствах к служащим Королевских ВМС

Глава Королевского флота распорядился провести расследование обвинений в издевательствах и сексуальных домогательствах в отношении женщин на подводной службе.

Несколько осведомителей, служивших на флоте, рассказали Daily Mail, что столкнулись с жестоким обращением со стороны всех чинов.

Адмирал сэр Бен Ки, первый морской лорд, назвал претензии «отвратительными», добавив, что «сексуальным домогательствам нет места в Королевском флоте, и они не будут допущены».

Он добавил: «Любой, кто будет признан виновным, будет привлечен к ответственности».

Одна из свидетельниц рассказала изданию, что подверглась сексуальному насилию во сне со стороны мужчины более высокого ранга. Она утверждала, что один старший офицер ударил ее кулаком в почку. Она утверждала, что другой оставил для нее обнаженные фотографии моделей и положил в ее каюту монеты по 50 пенсов, предполагая, что в ответ она совершит половой акт.

Другие женщины утверждали, что их часто просили совершить половые акты, на них часто кричали и избивали.

Утверждается, что насилие происходит уже более десяти лет, после того как в 2011 году был снят запрет на призыв женщин.