Спецназ Чечни жестко мстит за удар ВСУ по расположению в Херсонской области
2022-10-29 10:04
Чеченский лидер Рамзан Кадыров рассказал о ходе организованной чеченским спецназом операции «Возмездие».
«В период с 25 по 27 октября только на николаево-криворожском направлении средствами огневого поражения было уничтожено 657 человек живой силы», — рассказал Кадыров.
На соледарском направлении бойцы спецназа «Ахмат» также активно бьют врага.
«За один день бойцы здесь подбили: 4 танка, 5 БМП, 1 бронемашину, 4 пикапа. Уничтожены 95 сатанистов и 2 укрепленные позиции с минометами», — рассказал глава Чечни.
Рамзан Кадыров отметил, что ВС России, в том числе чеченские батальоны, перешли к активной фазе наступления после выравнивания линии обороны на Донбассе.
Опубликовано: Тарас Медведев
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