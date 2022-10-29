Спецназ Чечни жестко мстит за удар ВСУ по расположению в Херсонской области

Чеченский лидер Рамзан Кадыров рассказал о ходе организованной чеченским спецназом операции «Возмездие».

«В период с 25 по 27 октября только на николаево-криворожском направлении средствами огневого поражения было уничтожено 657 человек живой силы», — рассказал Кадыров.

На соледарском направлении бойцы спецназа «Ахмат» также активно бьют врага.

«За один день бойцы здесь подбили: 4 танка, 5 БМП, 1 бронемашину, 4 пикапа. Уничтожены 95 сатанистов и 2 укрепленные позиции с минометами», — рассказал глава Чечни.

Рамзан Кадыров отметил, что ВС России, в том числе чеченские батальоны, перешли к активной фазе наступления после выравнивания линии обороны на Донбассе.