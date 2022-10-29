Кадыров: В ходе операции «Возмездие» на Украине ликвидирована тысяча бойцов ВСУ

Рамзан Кадыров заявил, что в Украине была проведена операция "Возмездие" на Николаево-Криворожском направлении.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал, что российские войска в Украине провели отдельную операцию.

По словам Кадырова, данная операция имела название "Возмедие" и проводилась с 25 по 27 октября на Николаево-Криворожском направлении.

В ходе боев были поражены до 1000 солдат Украинской армии, их которых 657 убиты, рассказал глава Чечни.

При этом были уничтожены 44 единицы военной техники, из которых 8 - танки, 5 - БМП, 20 - бронемашины, 7 - минометы, 4 - гаубицы.