Кадыров: В ходе операции «Возмездие» на Украине ликвидирована тысяча бойцов ВСУ
2022-10-29 10:16
Рамзан Кадыров заявил, что в Украине была проведена операция "Возмездие" на Николаево-Криворожском направлении.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал, что российские войска в Украине провели отдельную операцию.
По словам Кадырова, данная операция имела название "Возмедие" и проводилась с 25 по 27 октября на Николаево-Криворожском направлении.
В ходе боев были поражены до 1000 солдат Украинской армии, их которых 657 убиты, рассказал глава Чечни.
При этом были уничтожены 44 единицы военной техники, из которых 8 - танки, 5 - БМП, 20 - бронемашины, 7 - минометы, 4 - гаубицы.
Опубликовано: Николай Скира
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