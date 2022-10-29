Развожаев призвал не выкладывать видео с работой ПВО в городе
2022-10-29 10:52
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал не выкладывать видео с работой ПВО в городе.
В субботу утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале обратился к жителям Севастополя и призвал их не распространять видео с работой систем ПВО, отражающих атаки украинских беспилотников.
Уже всем понятно, что такие данные очень нужны украинским националистам, чтобы понять, как выстроена защита Севастополя, а этого допустить нельзя,- подчеркнул Развожаев.
Ранее утром губернатор сообщал, что корабли Черноморского флота отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты, объекты в городе не поражены.
Опубликовано: Елена Калиновская
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