Кличко: Украинцы могут замерзнуть насмерть зимой без помощи Евросоюза
2022-10-29 10:53
Мэр Киева Виталий Кличко прогнозирует крайне тяжелую зиму для населения Украины.
Виталий Кличко в интервью известному британскому изданию The Telegraph рассказал о тяжелом положении, в котором окажутся украинцы зимой.
По словам Виталия Кличко, из-за постоянных ударов России по энергетическим объектам Украины, жители страны могут буквально замерзнуть зимой.
На фоне такого развития событий Кличко заявил, что стране необходимы теплые одеяла и генераторы.
"Украинцы замерзнут насмерть этой зимой, если Запад в срочном порядке не отправит одеяла и генераторы, чтобы согреть их. Мы готовимся к худшему сценарию", - заявил Кличко.
Опубликовано: Николай Скира
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