Кличко: Украинцы могут замерзнуть насмерть зимой без помощи Евросоюза

Мэр Киева Виталий Кличко прогнозирует крайне тяжелую зиму для населения Украины.

Виталий Кличко в интервью известному британскому изданию The Telegraph рассказал о тяжелом положении, в котором окажутся украинцы зимой.

По словам Виталия Кличко, из-за постоянных ударов России по энергетическим объектам Украины, жители страны могут буквально замерзнуть зимой.

На фоне такого развития событий Кличко заявил, что стране необходимы теплые одеяла и генераторы.

"Украинцы замерзнут насмерть этой зимой, если Запад в срочном порядке не отправит одеяла и генераторы, чтобы согреть их. Мы готовимся к худшему сценарию", - заявил Кличко.