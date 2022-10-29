Россия учтет модернизированное ядерное оружие в Европе в военном планировании

Россия учтет наличие модернизированного американского ядерного оружия в Европе в своем военном планировании, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

На этой неделе Politico сообщил со ссылкой на инсайдеров и телеграмму США, что США доставят в Европу модернизированные термоядерные бомбы и разместят их на базах НАТО.

Отмечается, что речь идет о новой модифицированной бомбе B61-12, которую США намерены доставить на базы в декабре.

Ранее планировалось, что замена произойдет только в середине 2023 года.

B61-12 – тактическое ядерное оружие, которое может транспонироваться любыми видами современных военных самолетов, в том числе многоцелевыми F-35. При этом определение борта, который несет ядерное оружие затрудняется зачастую из-за возможного массового вылета авиационных групп и скрытого хранения боеприпаса во внутреннем бомболюке.