Рогов: Отбита атака ВСУ на Запорожскую АЭС

2022-10-29 11:21

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал об атаке ВСУ на Запорожскую АЭС.

По словам Владимира Рогова, Вооруженные силы Украины попытались атаковать Запорожскую атомную станцию в Энергодаре.

При этом Рогов отметил, что захватить станцию украинские подразделения намеревались, высадив там десант с помощью катеров.

Однако, рассказывает Рогов, попытка высадки десанта на атомную станцию была пресечена российскими войсками.

"ВСУ предприняли попытку высадить десант в районе Запорожской АЭС", - рассказал Владимир Рогов.

Опубликовано: Николай Скира