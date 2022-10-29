Рогов: Отбита атака ВСУ на Запорожскую АЭС
2022-10-29 11:21
Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал об атаке ВСУ на Запорожскую АЭС.
По словам Владимира Рогова, Вооруженные силы Украины попытались атаковать Запорожскую атомную станцию в Энергодаре.
При этом Рогов отметил, что захватить станцию украинские подразделения намеревались, высадив там десант с помощью катеров.
Однако, рассказывает Рогов, попытка высадки десанта на атомную станцию была пресечена российскими войсками.
"ВСУ предприняли попытку высадить десант в районе Запорожской АЭС", - рассказал Владимир Рогов.
Опубликовано: Николай Скира
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