Рогов: Отбита атака ВСУ на Запорожскую АЭС

СМИ: звезда фильма «Москва слезам не верит» Инна Выходцева может быть похищена черными риэлторами

Очевидцы рассказали, что из больницы 88-летнюю актрису забрал некий человек, который назвался ее племянником, хотя родственников в Москве у нее нет.

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