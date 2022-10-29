Рогов: ВС РФ пресекли попытку высадки десанта ВСУ вблизи ЗАЭС

Член Главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что российские военные пресекли попытку высадки украинского десанта вблизи ЗАЭС.

29 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём официальном Telegram-канале сообщил, что десантники Вооружённых сил Украины предприняли очередную попытку высадиться на левый берег Днепра в Энергодаре вблизи Запорожской АЭС.

Рогов утверждает, что российские военнослужащие оперативно пресекли провальную попытку высадки украинского десанта, в результате чего бойцы ВСУ понесли потери личного состава и были вынуждены отступить на исходные позиции.

Помимо прочего Владимир Рогов отметил, что правительство Украины распространяет угрозы в адрес сотрудников ЗАЭС, запугивая их тюрьмой и расправой, чтобы парализовать работу атомной станции в Энергодаре.