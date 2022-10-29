Эксперты рассказали о пользе чая в качестве подкормки для комнатных растений
Опытные цветоводы знают, как домашние цветы откликаются на такую добавку и с ее помощью укрепляют здоровье.
Спитой чай - ценный компонент, который подкормит комнатное растение и даст ему силы для роста и цветения. Использовать его просто: нужно просто время от времени увлажнять разведенным в воде чаем землю в горшках.
Особенно нравится такая подкормка кактусам, гибискусам, спатифиллумам, папоротникам, антуриумам. Кроме насыщения питательными элементами, заварка способствует также улучшению воздухопроницаемости грунта.
Чтобы воспользоваться таким свойством чая, в процессе приготовления почвы надо смешать заварку с грунтом (в соотношении 1:3).
Приготовленный подобным образом почвогрунт используют для цветов с хрупкой корневой системой. Это - кливии, бегонии, фиалки и пеперомии.
А заварку в пакетиках можно применять в качестве дренажа: для этого сформировать из сухой заварки на дне кашпо несколько слоев.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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