Эксперты рассказали о пользе чая в качестве подкормки для комнатных растений

Опытные цветоводы знают, как домашние цветы откликаются на такую добавку и с ее помощью укрепляют здоровье.

Спитой чай - ценный компонент, который подкормит комнатное растение и даст ему силы для роста и цветения. Использовать его просто: нужно просто время от времени увлажнять разведенным в воде чаем землю в горшках.

Особенно нравится такая подкормка кактусам, гибискусам, спатифиллумам, папоротникам, антуриумам. Кроме насыщения питательными элементами, заварка способствует также улучшению воздухопроницаемости грунта.

Чтобы воспользоваться таким свойством чая, в процессе приготовления почвы надо смешать заварку с грунтом (в соотношении 1:3).

Приготовленный подобным образом почвогрунт используют для цветов с хрупкой корневой системой. Это - кливии, бегонии, фиалки и пеперомии.

А заварку в пакетиках можно применять в качестве дренажа: для этого сформировать из сухой заварки на дне кашпо несколько слоев.