Запасов газа в Великобритании осталось на 9 дней
2022-10-29 12:49
В Соединённом Королевстве запасов сжиженного природного газа осталось на 9 дней использования.
29 октября британская газета-таблоид The Daily Mirror, ссылаясь на данные British Gas, сообщило о том, что запасы «голубого топлива» в Соединённом Королевстве полностью иссякнут через 9 дней использования.
Обозреватели The Daily Mirror отмечают, что в отличии от Великобритании, в Германии запасов сжиженного природного газа хватит на 89 дней, Франции – 103 дня и Нидерландах – 123 дня.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Запасов газа в Великобритании осталось на 9 дней
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