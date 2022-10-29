Запасов газа в Великобритании осталось на 9 дней

В Соединённом Королевстве запасов сжиженного природного газа осталось на 9 дней использования.

29 октября британская газета-таблоид The Daily Mirror, ссылаясь на данные British Gas, сообщило о том, что запасы «голубого топлива» в Соединённом Королевстве полностью иссякнут через 9 дней использования.

Обозреватели The Daily Mirror отмечают, что в отличии от Великобритании, в Германии запасов сжиженного природного газа хватит на 89 дней, Франции – 103 дня и Нидерландах – 123 дня.