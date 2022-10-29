Минобороны РФ: пленённый украинский солдат заявил о коррупции в рядах ВСУ

Взятый в плен на Херсонском направлении фронта украинский боец рассказал о коррупции в рядах ВСУ.

29 октября пресс-служба Министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале опубликовало интервью пленённого на Херсонском направлении фронта при попытке атаковать позиции ВС РФ украинского военнослужащего, где он заявил о коррупции в рядах Вооружённых сил Украины.

Военнопленный утверждает, что для комфортной службы, с возможностью уходить в отпуск и употреблять неделям алкогольные напитки, в ВСУ необходимо платить деньги, ведь в противном случае боец будет «гнить там».

Также взятый в плен солдат отметил, что российская сторона уважительно относится к пленённым украинским бойцам, в то время как командование ВСУ запугивало их «мясом, кровью и тому подобное».