Минобороны РФ: ВМС Великобритании подготовили теракт на «Северных потоках»

В Минобороны РФ заявили, что представители ВМС Великобритании подготовили теракт на «Северных потоках» в Балтийском море.

В субботу, 29 октября 2022 года, пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации заявила о том, что представители Королевского военно-морского флота Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта, который произошёл 26 сентября этого года на «Северных потоках» в акватории Балтийского моря.

В ведомстве отметили, что представители британских ВМС, подготовившие теракт на нитках магистральных газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», находятся в городе Очаков Николаевской области Украины.