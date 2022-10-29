Минобороны РФ: ВМС Великобритании подготовили теракт на «Северных потоках»
2022-10-29 13:52
В Минобороны РФ заявили, что представители ВМС Великобритании подготовили теракт на «Северных потоках» в Балтийском море.
В субботу, 29 октября 2022 года, пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации заявила о том, что представители Королевского военно-морского флота Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта, который произошёл 26 сентября этого года на «Северных потоках» в акватории Балтийского моря.
В ведомстве отметили, что представители британских ВМС, подготовившие теракт на нитках магистральных газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», находятся в городе Очаков Николаевской области Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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