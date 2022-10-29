В Севастополе закроют трансляции с камер городского видеонаблюдения для гражданских лиц
2022-10-29 14:14
Севастопольский губернатор Михаил Развожаев заявил, что все ранее доступные для гражданских лиц трансляции с камер городского видеонаблюдения будут закрыты.
29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев в официальном пресс-релизе заявил о закрытии доступа к прямым трансляция городского видеонаблюдения для гражданских лиц на фоне публикаций в сети видеосвидетельств атаки ВСУ на корабли Черноморского флота.
Развожаев пояснил, что данные меры приняты для предотвращения возможности обнаружения системы обороны Севастополя служащими Вооружённых сил Украины и будут действовать до отмены введённого на территории города режима среднего уровня реагирования.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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