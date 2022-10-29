Минобороны РФ: В результате атаки ВСУ на Севастополь поврежден тральщик «Иван Голубец» и заграждение в бухте

Министерство обороны Российской Федерации в своем Tekegram-канале прокомментировало ночную атаку ВСУ на порт Севастополя.

Ведомство подчеркнуло, что "около 4:20 утра киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь".

Отмечается, что в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов.

МО РФ подчеркивает, что "силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены, а также "уничтожено четыре морских беспилотных аппарата, еще три аппарата уничтожены на внутреннем рейде".

В результате атаки, по сообщению Минобороны России "незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная.

Кроме того, отмечается, что подвергшиеся атаке ВСУ "террористической атаке корабли Черноморского флота, задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора".

В подготовке "теракта" ведомство обвинило британских специалистов, которые якобы базируются в Очаково Николаевской области.