Минобороны РФ: В результате атаки ВСУ на Севастополь поврежден тральщик «Иван Голубец» и заграждение в бухте
Министерство обороны Российской Федерации в своем Tekegram-канале прокомментировало ночную атаку ВСУ на порт Севастополя.
Ведомство подчеркнуло, что "около 4:20 утра киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь".
Отмечается, что в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов.
МО РФ подчеркивает, что "силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены, а также "уничтожено четыре морских беспилотных аппарата, еще три аппарата уничтожены на внутреннем рейде".
В результате атаки, по сообщению Минобороны России "незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная.
Кроме того, отмечается, что подвергшиеся атаке ВСУ "террористической атаке корабли Черноморского флота, задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора".
В подготовке "теракта" ведомство обвинило британских специалистов, которые якобы базируются в Очаково Николаевской области.
Опубликовано: Николай Скира
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