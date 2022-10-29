ВС РФ отразили пять атак ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
В Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие отразили пять атак ВСУ на Николаево-Запорожском направлении фронта за минувшие сутки.
29 октября официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что за минувшие сутки бойцы ВСУ предприняли пять попыток атаковать позиции ВС РФ в направлении нескольких населённых пунктов Херсонской области на Николаево-Криворожском участке фронта.
Конашенков утверждает, что в результате успешных действий российских военнослужащих все атаки со стороны Украины на данном направлении были отражены.
Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков также отметил, что в результате произошедшего ВСУ потеряли более 60 единиц личного состава, а также 17 ББМ и 12 автомобилей.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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