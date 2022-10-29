Минобороны РФ: российские военные уничтожили 70 бойцов ВСУ в районе Червонопоповки
Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военнослужащие уничтожили более 70 бойцов ВСУ в районе Червонопоповки ЛНР.
В субботу, 29 октября 2022 года, представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга российского оборонного ведомства рассказал о ситуации на Красно-Лиманском направлении фронта.
Конашенков сообщил, что за прошедшие сутки танковые и мотопехотные роты ВСУ предприняли безуспешную попытку перейти в наступление в направлении населенного пункта Червонопоповка ЛНР.
Отмечается, что российские военнослужащие уничтожили не менее семидесяти украинских военнослужащих, четыре танка, две боевые бронированные машины и три пикапа противника на данном участке боевых действий.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Минобороны РФ: российские военные уничтожили 70 бойцов ВСУ в районе Червонопоповки
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