Минобороны РФ: российские военные уничтожили 70 бойцов ВСУ в районе Червонопоповки

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военнослужащие уничтожили более 70 бойцов ВСУ в районе Червонопоповки ЛНР.

В субботу, 29 октября 2022 года, представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга российского оборонного ведомства рассказал о ситуации на Красно-Лиманском направлении фронта.

Конашенков сообщил, что за прошедшие сутки танковые и мотопехотные роты ВСУ предприняли безуспешную попытку перейти в наступление в направлении населенного пункта Червонопоповка ЛНР.

Отмечается, что российские военнослужащие уничтожили не менее семидесяти украинских военнослужащих, четыре танка, две боевые бронированные машины и три пикапа противника на данном участке боевых действий.