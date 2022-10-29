Минобороны РФ заявило о причастности Великобритании к терактам на «Северном потоке»

Российское оборонное ведомство рассказало, что к терактам на "Северном потоке" причастна Британия.

Сегодня, 29 октября, Вооруженные силы Украины с помощью дронов совершили атаку на российский порт в Севастополе.

По заявлению Министерства обороны Российской Федерации, в ходе нападения были атакованы корабли Черноморского флота страны.

При этом стоит отметить, что по заявлению оборонного ведомства, за атакой стояли спецслужбы Великобритании.

Отмечается также, что именно Британские спецслужбы стоят за терактами на ветках трубопровода "Северный поток".