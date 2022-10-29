Минобороны РФ: ВСУ ударили по кораблям в Севастополе, задействованным в зерновой сделке

Минообороны России сообщило, что утром 29 октября ВСУ нанесли удар по кораблям Черноморского флота, которые были задействованы в обеспечении «зернового коридора».

Соответствующая сделка была заключена между Россией, Украиной, Турцией и ООН с целью вывоза продовольствия из украинских портов.

По информации Минобороны, ВСУ использовали девять летающих БПЛО и семь морских беспилотников для атаки на суда.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, корабли Черноморского флота отбили самую массированную атаку с начала спецоперации.