Минобороны РФ: ВСУ ударили по кораблям в Севастополе, задействованным в зерновой сделке
2022-10-29 15:12
Минообороны России сообщило, что утром 29 октября ВСУ нанесли удар по кораблям Черноморского флота, которые были задействованы в обеспечении «зернового коридора».
Соответствующая сделка была заключена между Россией, Украиной, Турцией и ООН с целью вывоза продовольствия из украинских портов.
По информации Минобороны, ВСУ использовали девять летающих БПЛО и семь морских беспилотников для атаки на суда.
По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, корабли Черноморского флота отбили самую массированную атаку с начала спецоперации.
Опубликовано: Светлана Репина
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