Минобороны РФ: российские военные уничтожили 2 американские РСЗО HIMARS в Харьковской области

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении российскими военными двух американских РСЗО HIMARS в районе села Староверовка Харьковской области.

29 октября официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков в пресс-релизе заявил, что в результате высокоточного ракетного удара российских военнослужащих по позициям ВСУ в районе села Староверовка Харьковской области были уничтожены две установке реактивной системы залпового огня HIMARS производства США.

Конашенков добавил, на данном участке фронта за минувшие сутки спецоперации служащими ВС РФ были уничтожены 43 бойца ВСУ, а также 4 танка, 15 автомобилей и склад ракетно-артиллерийского вооружения.