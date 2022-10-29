Минобороны России: Великобритания стоит за атакой на корабли в Севастополе
2022-10-29 15:32
Российское Минобороны рассказало о то, что Лондон может стоять за атакой на порт в Севастополе.
Министерство обороны Российской Федерации раскрыло кураторов атаки на российские корабли в порту Севастополя.
По заявлению Минобороны, инструкторы Королевского Военно-морского флота разрабатывали план нападения.
Также, рассказывает российская авторитетная "Комсомольская правда", Минобороны заявило о причастности Соединенного королевства к атакам на "Северный поток".
"Минобороны России обвинило Британию в причастности к диверсиям на "Северных потоках" и атаке на корабли Черноморского флота", - пишет КП.
Опубликовано: Николай Скира
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