Российское Минобороны рассказало о то, что Лондон может стоять за атакой на порт в Севастополе.

Министерство обороны Российской Федерации раскрыло кураторов атаки на российские корабли в порту Севастополя.

По заявлению Минобороны, инструкторы Королевского Военно-морского флота разрабатывали план нападения.

Также, рассказывает российская авторитетная "Комсомольская правда", Минобороны заявило о причастности Соединенного королевства к атакам на "Северный поток".

"Минобороны России обвинило Британию в причастности к диверсиям на "Северных потоках" и атаке на корабли Черноморского флота", - пишет КП.