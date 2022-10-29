ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS в районе речного порта Херсона

Экстренные службы сообщили, что украинские военные нанесли удар из американской РСЗО HIMARS в районе речного порта Херсона.

29 октября новостное агентство ТАСС, ссылаясь на экстренные службы, сообщило о «прилёте» со стороны Украины из установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районе речного порта Херсона.

Отмечается, что в результате атаки Вооружённых сил Украины близ речного порта, из которого отправляются катера и паромы с эвакуированными херсонцами, жертв и пострадавших среди мирного населения нет.