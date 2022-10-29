ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS в районе речного порта Херсона
2022-10-29 15:33
Экстренные службы сообщили, что украинские военные нанесли удар из американской РСЗО HIMARS в районе речного порта Херсона.
29 октября новостное агентство ТАСС, ссылаясь на экстренные службы, сообщило о «прилёте» со стороны Украины из установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районе речного порта Херсона.
Отмечается, что в результате атаки Вооружённых сил Украины близ речного порта, из которого отправляются катера и паромы с эвакуированными херсонцами, жертв и пострадавших среди мирного населения нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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