В Минобороны России сообщили о возвращении из украинского плена 50 служащих ВС РФ, которым грозила смертельная опасность.

29 октября пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации сообщила, что в результате переговоров с киевским режимом из плена были возвращены пятьдесят служащих Вооружённых сил РФ, которым «грозила смертельная опасность».

В российском оборонном ведомстве отметили, что освобождённые из украинского плена военные на самолётах ВКС России будут доставлены в Москву для лечения и реабилитации в больницах Минобороны РФ.