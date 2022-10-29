Минобороны РФ: из украинского плена освобождены 50 российских военных
2022-10-29 15:57
В Минобороны России сообщили о возвращении из украинского плена 50 служащих ВС РФ, которым грозила смертельная опасность.
29 октября пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации сообщила, что в результате переговоров с киевским режимом из плена были возвращены пятьдесят служащих Вооружённых сил РФ, которым «грозила смертельная опасность».
В российском оборонном ведомстве отметили, что освобождённые из украинского плена военные на самолётах ВКС России будут доставлены в Москву для лечения и реабилитации в больницах Минобороны РФ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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