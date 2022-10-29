Минобороны Великобритании заявило о непричастности к подрыву «Северных потоков»

В Минобороны Великобритании заявили, что ВМС Соединённого Королевства не причастны к подрыву «Северных потоков» в Балтийском море.

29 октября пресс-служба Министерства обороны Великобритании прокомментировала обвинения со стороны российского оборонного ведомства касательно причастности Королевского военно-морского флота к террористическим актам на «Северных потоках» в Балтийском море, которые произошли 26 сентября 2022 года.

В британском оборонном ведомстве бездоказательно утверждают, что Министерство обороны России «прибегает к распространению ложных утверждений поистине невероятного масштаба».