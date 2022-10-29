В Херсоне задержан подозреваемый в нападении на местное РОВД
2022-10-29 16:33
Экстренные службы заявили, что правоохранители задержали подозреваемого в нападении на РОВД в Херсоне.
29 октября российское новостное агентство ТАСС, со ссылкой на экстренные службы, сообщило о задержании в Геническом районе восточной части Херсонской области подозреваемого в совершении нападения на Днепровское РОВД.
Отмечается, что в ходе допроса задержанный в Харькове мужчина признался сотрудниках правоохранительных органов в том, что готовил теракт по указанию Службы безопасности Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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