В Херсоне задержан подозреваемый в нападении на местное РОВД

Экстренные службы заявили, что правоохранители задержали подозреваемого в нападении на РОВД в Херсоне.

29 октября российское новостное агентство ТАСС, со ссылкой на экстренные службы, сообщило о задержании в Геническом районе восточной части Херсонской области подозреваемого в совершении нападения на Днепровское РОВД.

Отмечается, что в ходе допроса задержанный в Харькове мужчина признался сотрудниках правоохранительных органов в том, что готовил теракт по указанию Службы безопасности Украины.