Дочь легендарного худрука «Ленкома» Марка Захарова не пустили на сцену театра

На мероприятии, приуроченном к юбилею театра, был показан один из спектаклей Захарова, но его 60-летняя дочь в перфомансе не принимала участия.

Знаменитый московский театр «Ленком» отметил недавно свое 95-летие. Более сорока лет творческой биографии этого учреждения связано с именем Марка Захарова, служившего здесь худруком и главным режиссером с 1973-го по 2019-й годы.

После того, как легендарный худрук в сентябре 2019-го ушел из жизни, его дочь, актриса Александра Захарова, испортила отношения с новым руководством. Конфликт обостряется с каждым днем, и обрастает все новыми фактами.

На мероприятии, приуроченном к юбилею театра, был показан один из спектаклей Захарова, но его 60-летняя дочь в перфомансе не принимала участия. Как выяснил СтарХит, актрисе также не вручили юбилейную монету с изображением Марка Анатольевича.

Александра Марковна с трудом переживает такое отношение. Она уверена, что ее отец был бы в ярости. «Не простил бы. Все, что сегодня было, я воспринимаю с тоской, болью и… с сочувствием», — высказала артистка свое мнение журналистам после торжества.

Юбилей "Ленкома" раскритиковала и актриса Людмила Поргина. Она считает, что "это так тяжело, мрачно и несправедливо". "Поеду домой, обниму собак, чтобы почувствовать человеческую любовь, которой здесь нету", - заявила 73-летняя актриса.

После смерти Марка Захарова худруком "Ленкома" стал Марк Борисович Варшавер. Он также занял пост директора театра. В этом году Варшавер назначил главным режиссером Алексея Франдетти.