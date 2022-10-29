Захарова: РФ в Совбезе ООН поднимет вопрос о причастности Британии к терактам в Чёрном и Балтийском морях
2022-10-29 16:51
Представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Москва в Совбезе ООН о причастности Лондона к терактам против РФ в Чёрном и Балтийском морях.
29 октября официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в официальном пресс-релизе сообщила, что Москва привлечёт внимание международных организаций, в частности Совета Безопасности ООН, к направленным против России терактам.
Подобное решение было принято на фоне заявления российского оборонного ведомства о причастности ВМС Великобритании к террористическим актами в Чёрном и Балтийских морях.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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