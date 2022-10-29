Минобороны Британии опровергло причастность Лондона к подрыву «Северных потоков»
2022-10-29 17:09
Министерство обороны Великобритании опровергло причастность к подрыву "Северных потоков".
29 октября министерство обороны Великобритании опубликовало пресс-релиз, в котором опровергло причастность подразделений ВМС страны в подрывах российских газопроводов "Северных потоков" и атаки на корабли Черноморского флота в Севастополе.
Минобороны Британии утверждает, что российское оборонное ведомство распространяет недостоверную информацию пытаясь обвинить военно-морские силы Великобритании в подрыве российских газопроводов.
Опубликовано: Елена Калиновская
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