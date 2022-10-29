МВД ЛНР: иностранные наёмники отказываются воевать на стороне Украины

Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что бойцы «Иностранного легиона» ВСУ отказываются воевать на стороне Украины.

29 октября помощник главы Министерства внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что иностранные наёмники всё чаще отказываются от службы в рядах «Иностранного легиона» ВСУ за Украину.

Киселев отметил, что разногласия между иностранными наёмниками касательно продолжения участия в боевых действиях на стороне Украины зачастую заканчиваются летальным исходом.